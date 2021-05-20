Зеленський: Я вже став вироком Порошенка, він просто не хоче цього усвідомити

Президент України Володимир Зеленський вкотре повторив, що став вироком п'ятого глави держави, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, відколи прийшов на посаду Президента.

Про це він заявив на пресконференції у четвер у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вже став його (Порошенка - ред.) вироком, він просто не хоче цього усвідомити... Я став його вироком відколи пішов у президенти", - сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Порошенко своєю діяльністю шкодив інтересам країні. «Він (Порошенко – ред.) багато чого, я вважаю, зробив дуже серйозного, дуже поганого, коли був Президентом України», - заявив Зеленський, додавши, що знає про кроки колишньої влади, «про їх бізнес, про реальні спеціальні блокади, щоб заробляти гроші».

Відповідаючи на питання журналістів, Зеленський також повідомив, що наразі не спілкується з Порошенком чи іншими політиками, які намагаються про щось домовлятись.

«Вони всі хочуть зі мною домовлятись. Це от таке є поняття в українській політиці: треба домовлятись. Я людина, яка не спроможна на це, і ось тому я вважаю, що їм не пощастило», - відзначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, попередня велика пресконференція Президента відбулася 20 травня 2020 року. Місцем її проведення було обрано галявину біля Маріїнського палацу.

20 травня 2019 року проходила інавгурація Зеленського на посаді шостого Президента України.