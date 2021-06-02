Посол Мельник: Шкода, що Німеччина стоїть осторонь у питанні постачання зброї Україні

Україна шкодує, що Німеччина заблокувала постачання їй оборонного озброєння.

Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв’ю німецькому військово-політичному журналу .LOYAL, текст якого опублікований на сайті посольства, передає кореспондент Укрінформу.

"Дуже шкода, що Німеччина стоїть осторонь та інсценує себе як такого собі "морального апостола". Ми б хотіли придбати сучасні німецькі військові системи, що належать до найкращих у світі. Але через політичний опортунізм це є неможливим, і це дуже прикро", - заявив дипломат.

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На його переконання, берлінське "табу на постачання зброї" має бути зламане.

"Так само, як і Ізраїль, Україна має повне право на самозахист. Йдеться ж про оборонну зброю. Німці постачають нам цінне обладнання у медичній сфері, а наші поранені військові проходять лікування у шпиталях Бундесверу. За все це ми дуже вдячні. Але підтримка нас – саме зараз - шляхом модернізації нашої оборони за допомогою нових військових систем повністю відповідала б німецьким інтересам", - сказав Мельник.

Інакше, як переконаний дипломат, Німеччина сама себе ізолює і "позбудеться можливості впливати будь-які процеси". Він також вказав на те, що "у британців стосовно цього інша думка, в принципі, як і в американців, турків та інших наших партнерів".

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Окремо посол України в Німеччині прокоментував питання щодо можливого відновлення Україною статусу ядерної держави: "Тут я хотів би поки заспокоїти наших німецьких друзів – на даному етапі ця тема для нас не стоїть на порядку денному".

Водночас він нагадав, що Німеччина, поряд з ядерними державами, чинила потужний політичний тиск на Україну одразу ж після здобуття нею незалежності, "щоб ми позбулися свого ядерного арсеналу".

"Тому також і Федеративна Республіка Німеччина несе особливу історичну відповідальність за збереження суверенітету України, і вона мусить нам допомогти якомога скоріше стати членом НАТО", - сказав Мельник.

Нагадаємо: за даними онлайн-видання Merkur, останніми роками Німеччина практично не поставляла в Україну військове обладнання. Сума такого експорту становила у 2018 і 2019 роках відповідно по 2,1 млн євро, при цьому йшлося про спортивну і мисливську зброю. У 2019 році це відповідало 0,03 відсотка обсягу всіх постачань німецьких озброєнь за кордон, схвалених урядом ФРН.