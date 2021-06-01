Разумков відкрив Раду, у залі зареєструвалося 202 депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту у вівторок.

У залі зареєструвалося 202 народних депутати, передає кореспондент Укрінформу.

«Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим», - сказав Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, народні депутати у вівторок, 1 червня, планують розглянути проєкт постанови щодо вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Ранкове засідання ВР/ Фото: Геннадій Мінченко

Парламентарії також мають намір розглянути у першому читанні законопроєкти №4409 «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства», №5122 (та альтернативні) «Про внесення змін до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів дітям», №5415 «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Крім цього, парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №5246 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування», №3901 «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільні дороги».

Для розгляду у повторному першому читанні запропоновано проєкти законів №4187 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування», №4358 (та альтернативні) «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну».

Окрім того, для повторного розгляду з пропозиціями Президента запропоновано проєкт закону №3450 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів».