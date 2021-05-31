Стефанчук назвав «запобіжники» у законопроєкті про місцеві референдуми

У проєкті закону про місцеві референдуми враховано низку заходів безпеки та закладено відповідні запобіжники.

Як передає Укрінформ, про це перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Розробляючи законопроєкт про місцеві референдуми, ми чітко розуміли всі загрози, які можуть виникнути під час прийняття цього законопроєкту. Ми вклали кілька основних запобіжників. Перше - ми позначили, що місцевий референдум може проводитися тільки на рівні адміністративно-територіальної одиниці, не включаючи райони та області, щоб не створювати сепаратистських відділень. Друге - ми поставили заборону на питання, які можуть впливати на територіальну цілісність і суверенітет. І третє - положення, передбачені в цьому законі щодо проведення місцевого референдуму на тимчасово окупованих територіях, відклали саме для них на момент повернення їх в Україну як державу", - розповів Стефанчук.

За його словами, депутати готові прийняти й інші запропоновані заходи.

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Перший заступник Голови ВР також спрогнозував, що парламент може ухвалити законопроєкт про місцеві референдуми восени. "Вважаю, що осінь найбільш оптимальна дата, для нас не важлива швидкість, а важлива якість законопроєкту", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, на підставі розпорядження Голови Верховної Ради від 13 січня 2020 року з метою підготовки узгоджених пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань народовладдя та прямої демократії була створена Робоча група з розробки проєктів законів з питань народовладдя. Її учасники схвалили підготовлений представниками громадянського суспільства проєкт закону про місцевий референдум.

22 березня 2021 року цей законопроєкт був винесений на громадське обговорення.

19 травня група народних депутатів на чолі з першим заступником Голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком зареєструвала у парламенті проєкт закону №5512 "Про місцевий референдум".