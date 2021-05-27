Париж ініціюватиме заходи у рамках «Норманді» для припинення агресії РФ - французький полковник

Франція сприятиме досягненню рівноваги сил для недопущення загострення ситуації в регіоні Чорного моря.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Як ідеться в повідомленні, у Києві відбулась робоча зустріч представників Міністерства оборони України з делегацією Міністерства Збройних сил Французької Республіки.

У ній взяло участь керівництво Директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони України, Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України, Командування операції Об’єднаних сил, Головного управління військового співробітництва і верифікації Збройних сил України.

«Під час заходу члени української делегації поінформували французьких колег щодо поточних викликів та загроз національній безпеці України, що пов’язані зі збройною російською агресією в окремих районах Донецької і Луганської областей, тимчасовою окупацією півострова Крим Російською Федерацією, зосередженням російських військ навколо державного кордону України та також мілітаризацією Чорного моря», - сказано в повідомленні.

Глава французької делегації полковник Патріс Моран зі свого боку поінформував про послідовне ініціювання Францією заходів в рамках нормандського формату для припинення російської агресії проти України політико-дипломатичним шляхом.

«Також, французька сторона підкреслила необхідність зниження рівня напруженості в регіоні, яка була спричинена необґрунтованими діями РФ з нарощення угруповання військ навколо кордонів України та закриттям ділянок Чорного моря, що перешкоджає вільному судноплавству», - ідеться в повідомленні.

Представники Міністерства Збройних сил Французької Республіки зазначили, їх держава уважно стежитиме за розвитком ситуації у регіоні Чорного моря та сприятиме досягненню рівноваги сил з метою недопущення подальшого загострення ситуації, що може нести загрозу безпеці та стабільності усього європейського континенту.

Окремо, під час зустрічі увагу членів французької делегації було звернено на результати реалізації заходів оборонної реформи, спрямованої на впровадження Міністерством оборони та Збройними силами України стандартів НАТО в інтересах покращення взаємосумісності зі збройними силами держав-членів Альянсу.

«Представниками української сторони було наголошено, що метою України залишається повна інтеграція до євроатлантичних структур безпеки, що закріплено в Конституції України та у стратегічних оборонних документах», - ідеться в повідомленні.

Під час робочої зустрічі було також розглянуто стан та перспективи розвитку українсько-французького співробітництва за воєнно-політичним та військовим напрямами, а також визначені практичні заходи їх розширення, спрямовані на розвиток спроможностей ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, в акваторії Чорного моря Військово-морські сили України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX.

Фото: Міноборони України