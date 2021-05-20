Рада планує розглянути кадрові призначення в уряді

Верховна Рада на засіданні в четвер планує розглянути питання кадрових призначень у Кабінеті Міністрів.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.

Так, на початку пленарного засідання народні депутати мають намір розглянути питання призначення Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров‘я, Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури, Олексія Любченка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Також парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №2689 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права", №4079 "Про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо удосконалення діяльності, пов'язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв".

До розгляду у повторному першому читанні запропоновано проєкт закону №4167 "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності".

Крім цього, порядок денний передбачає розгляд у першому читанні проєктів законів №4284 "Про дерадянізацію законодавства України", №5017 "Про внесення змін до Закону України "Про космічну діяльність" щодо визначення статусу та розподілу повноважень між центральними органами виконавчої влади у сфері космічної діяльності".

О 16.00 планується проведення позачергового засідання. Розпорядження про його скликання Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав у вівторок, 18 травня. Порядок денний позачергового засідання передбачає розгляд восьми питань.

Так, парламентарії у першому читанні планують розглянути законопроєкти №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя", №5090 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо врегулювання бюджетних відносин під час реалізації договорів, укладених в рамках державно-приватного партнерства, у тому числі концесійних договорів", №4330 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень приватних виконавців", №4331 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо розширення повноважень приватних виконавців".

Наступним питанням у порядку денному позачергового засідання є проєкт закону №4532 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо розширення повноважень приватних виконавців на примусове виконання постанов про накладення штрафу за порушення митних правил".

Крім цього, у першому читанні планується розгляд проєктів законів №4578 "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань приєднання до газотранспортної або газорозподільної системи", №4547 "Про внесення змін до статті 128 Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей набуття Фондом гарантування вкладів фізичних осіб статусу цивільного позивача" та №4367 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи".