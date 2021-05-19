Ляшко заявив, що вже має програму роботи на перші 100 днів

Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я, чинний заступник міністра Віктор Ляшко вважає основним завданням МОЗ протидію епідемії коронавірусної інфекції та її наслідкам.

Про це він сказав на засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Основні завдання і основні виклики переді мною як кандидатом на посаду і надалі перед Міністерством охорони здоров'я - це подолання епідемії коронавірусної хвороби, а також наслідків цієї епідемії, які будуть нас супроводжувати як мінімум перші 5 років", - заявив Ляшко.

Він підкреслив, що подолання пандемії має рухатися двома шляхами: йдеться про нарощування кількості вакцинованих, а також підготовку за літній період системи охорони здоров'я до реагування на спалахи інфекційних хвороб.

За словами Ляшка, з липня буде визначена мережа лікарень, які в першу чергу прийматимуть хворих на COVID-19, з фінансуванням за готовність до реагування на спалахи інфекційних хвороб.

Крім того, планується збільшити кількість профілактичних програм щодо запобігання неінфекційним та інфекційним хворобам. "Це, зокрема, стосується серцево-судинних хвороб, онкологічних, а також інфекційних хвороб, щодо яких в Україні триває епідемія - туберкульозу, ВІЛ-інфекції", - уточнив посадовець.

При цьому Ляшко наголосив, що після переходу на нову систему фінансування медичних послуг постає питання контролю за їхньою якістю.

Крім того, заступник міністра зупинився на питаннях постачання ліків, розробки протоколів лікування, якості медичної освіти. Зокрема, планується розглянути можливість створення університетських клінік за найкращими європейськими зразками.

Ляшко зазначив, що потребує вирішення питання щодо рівня зарплат медиків. Він розраховує на залучення інвестицій у сферу охорони здоров'я уже в 2022 році за рахунок переходу до медичного страхування та впровадження концесії у медицині.

Посадовець також наголосив на необхідності домогтися фармацевтичної незалежності України, зокрема у виробництві вакцин.

Ляшко заявив, що має програму роботи на перші 100 днів та пів року, яку планує представити після голосування у Верховній Раді.

До того ж, посадовець вже визначився зі своїм наступником на посаду головного державного санітарного лікаря.

“Щодо свого наступника (на посаді головного державного санітарного лікаря — ред.), свого наступника я вже визначив, є попередні домовленості. Це відома для вас людина, з якою ви працювали в попередньому році, яка знає і розуміє проблему епідеміології, проблему управління. Але я не хотів би озвучувати зараз його прізвище, щоб не формувати додаткового ажіотажу”, - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, 18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова у сфері організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.