Корнієнко не виключає, що Рада може призначити нових міністрів у четвер

Народні депутати пропонують скликати позачергове засідання Верховної Ради в четвер для ухвалення термінових законопроєктів.

Про це перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив під час брифінгу після засідання Погоджувальної ради у понеділок, 17 травня, інформує кореспондент Укрінформу.

«На цьому тижні можливе ще одне позачергове засідання, яке відбудеться у четвер. Будемо завтра просити в Голови Ради підписні листи. Це позачергове скликається для того, що ухвалити термінові законопроєкти, зокрема ті, які стосуються міжнародної допомоги, збільшення відповідальності за недостовірне декларування, а також планується розглянути нову редакцію закону про НАБУ», - сказав Корнієнко.

Крім цього, він розповів, що народні депутати збирають підписи для проведення позачергового засідання у вівторок, 18 травня, на якому хочуть вирішити кадрові питання. Йдеться про звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігора Петрашка та міністра охорони здоров’я Максима Степанова. «Якщо завтра відбудеться звільнення трьох міністрів, то є перспектива призначити нових у четвер», - додав Корнієнко.

Також він уточнив, що народні депутати від "Слуги народу" розглянуть питання про відставку Криклія, Петрашка та Степанова на засіданні фракції у понеділок, 17 травня.

«Сьогодні буде засідання фракції. Воно відбуватиметься з 18.15 до 21.00. Будуть розглядатися питання про відставку трьох міністрів», - сказав Корнієнко.

Він також розповів, що на засідання фракції запрошені прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Криклій, Петрашко, Степанов та кандидати на посади керівників цих трьох міністерств.

Корнієнко заявив, що особисто він голосуватиме за відставку Степанова.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня до Верховної Ради надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Крім того, до парламенту 14 травня надійшли заяви про відставку від міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія.