Зеленський у Польщі розповів про ставлення українців до законів

Довіра українців до законів є певною мірою скептичною, оскільки наша земля тривалий час була частиною тієї чи іншої імперії, де за нас завжди закони хтось писав.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вступному слові під час дискусії президентів Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України щодо майбутнього європейської політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Українці завжди виборювали незалежність, свою націю і свою країну. Завжди хтось писав для України закони, ми були частиною тієї чи іншої імперії, і тому довіра до законності, до права в принципі, до міжнародних законів, - довіра достатньо скептична в українців, тому що хтось завжди писав для України закони", - сказав Президент.

Він зазначив, що першу українську Конституцію написав Пилип Орлик ще у 18-му сторіччі, але проголошено Основний закон тільки в 1996 році.

"Були дуже складні часи, радянські. Ми знову були частиною іншої країни. Я сам народився в Радянському Союзі, і хочу вам сказати, там були плюси, були мінуси, але ми розуміємо, що там не було у людей права на свободу слова, права вибору, приватної власності. І знову у 1991 році, після розпаду Радянського Союзу, коли ми нарешті вибороли свою незалежність, також не було міцної довіри до закону через те, що деякі чиновники грабували країну", - наголосив глава держави.

Як підкреслив Зеленський, у 2014 році під час Революції гідності, підтримуючи європейський курс, загинула сотня українських громадян, "які знов виборювали свою незалежність, знову виборювали той європейський курс, про який ми говоримо".

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За словами Президента, щоб повернути довіру до законів як усередині країни, так і за кордоном, потрібно докласти багато сил і часу.

"Ми сьогодні впроваджуємо деякі кроки важливі, пакет законів про народовладдя. Нам треба "затягнути" наше суспільство в те, щоб українці були самі зацікавлені також брати участь - не раз на п'ять років, коли обирають Президента чи парламент, а щомісяця, щотижня мати можливість завдяки різного рівня референдумам впливати на країну, на її вибір, на економіку тощо", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії 3 травня у Варшаві бере участь у відзначенні 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої.

Фото: ОП