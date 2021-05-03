Зеленський у Польщі розповів про ставлення українців до законів
Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вступному слові під час дискусії президентів Польщі, Естонії, Латвії, Литви та України щодо майбутнього європейської політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Українці завжди виборювали незалежність, свою націю і свою країну. Завжди хтось писав для України закони, ми були частиною тієї чи іншої імперії, і тому довіра до законності, до права в принципі, до міжнародних законів, - довіра достатньо скептична в українців, тому що хтось завжди писав для України закони", - сказав Президент.
Він зазначив, що першу українську Конституцію написав Пилип Орлик ще у 18-му сторіччі, але проголошено Основний закон тільки в 1996 році.
"Були дуже складні часи, радянські. Ми знову були частиною іншої країни. Я сам народився в Радянському Союзі, і хочу вам сказати, там були плюси, були мінуси, але ми розуміємо, що там не було у людей права на свободу слова, права вибору, приватної власності. І знову у 1991 році, після розпаду Радянського Союзу, коли ми нарешті вибороли свою незалежність, також не було міцної довіри до закону через те, що деякі чиновники грабували країну", - наголосив глава держави.
Як підкреслив Зеленський, у 2014 році під час Революції гідності, підтримуючи європейський курс, загинула сотня українських громадян, "які знов виборювали свою незалежність, знову виборювали той європейський курс, про який ми говоримо".
За словами Президента, щоб повернути довіру до законів як усередині країни, так і за кордоном, потрібно докласти багато сил і часу.
"Ми сьогодні впроваджуємо деякі кроки важливі, пакет законів про народовладдя. Нам треба "затягнути" наше суспільство в те, щоб українці були самі зацікавлені також брати участь - не раз на п'ять років, коли обирають Президента чи парламент, а щомісяця, щотижня мати можливість завдяки різного рівня референдумам впливати на країну, на її вибір, на економіку тощо", - сказав Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії 3 травня у Варшаві бере участь у відзначенні 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої.
Фото: ОП