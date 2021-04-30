Більш як тисяча поправок: Совгиря не виключає, що законопроєкт про КСУ хочуть «заспамити»

До другого читання законопроєкту №4533 «Про конституційну процедуру» подано 1162 поправки.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала представник Верховної Ради у Конституційному Суді, народний депутат із фракції «Слуга народу» Ольга Совгиря у Телеграмі.

«До законопроєкту «Про конституційну процедуру» 4533 подано 1162 поправки», - зазначила вона.

Так, за інформацією Совгирі, від фракції «Батьківщина» надійшло 676 поправок. Як зазначила депутат, «з високою долею ймовірності має місце законодавчий спам».

Фракція «Європейська солідарність» подала 152 поправки до законопроєкту; «Голос» - 125; «Слуга народу» - 120; «За майбутнє» - 46; «Опозиційна платформа - за життя» - 22; депутатська група «Довіра» - 21.

Совгиря анонсувала підготовку порівняльних таблиць, а також дискусії на засіданнях підкомітету та комітету.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 квітня ухвалила в повторному першому читанні законопроєкт «Про конституційну процедуру» (№ 4533) після отримання висновку щодо нього від Венеційської комісії.

Серед іншого, законопроєкт зберігає чинний порядок прийняття рішень КСУ десятьма голосами суддів. Також у документі зазначається, що пленарне засідання Великої палати є повноважним, якщо на ньому присутні 12 суддів КС.

Крім того, законопроєкт передбачає, що КС не може виходити за межі конституційного провадження і визнавати неконституційними акти або їх окремі положення, яких не було поставлено у поданні, зверненні чи скарзі.

Венеційська комісія наприкінці березня в цілому позитивно оцінила положення законопроєкту «Про конституційну процедуру». Водночас у ВК одним із недоліків проєкту вважають відсутність положень про нову систему конкурентного відбору суддів КС, що рекомендувалося у попередніх термінових висновках комісії.

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КСУ 27 жовтня 2020 року визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачала покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент України 25 листопада звернувся до Венеційської комісії із терміновим запитом щодо оцінки конституційної ситуації, яка виникла після рішення КСУ від 27 жовтня.

У висновках Венеційської комісії йдеться про те, що Конституційний Суд України потребує реформування і деполітизації.

Президент України пообіцяв врахувати позицію Венеційській комісії при проведенні судової реформи.

Зеленський має намір запропонувати Комісії з питань правової реформи при Президентові уважно опрацювати надані рекомендації та врахувати їх під час підготовки подальших кроків для реформування судової системи.