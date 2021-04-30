Вишеградська група підтримала територіальну цілісність країн Східного партнерства

Країни Вишеградської групи підтвердили підтримку територіальної цілісності країн Східного партнерства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

Як зазначається, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова взяла участь у засіданні міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи (V4) та Східного партнерства (СхП).

До зустрічі також долучилися міністри закордонних справ Португалії в якості Головування в Раді ЄС, а також Фінляндії та Швеції. Інституції ЄС були представлені комісаром із питань сусідства і розширення та генеральним секретарем Європейської служби зовнішньої діяльності.

Захід відбувся у рамках головування Польщі у Вишеградській групі та в контексті підготовки до VI Саміту Східного партнерства, запланованого на осінь цього року.

Ключовими темами обговорення стали питання безпеки в регіоні Східного партнерства, подолання наслідків пандемії COVID-19, підтримки з боку країн ЄС реформ та розвитку економік у державах-партнерах СхП.

У своєму виступі Джапарова наголосила на нагальності стратегічного оновлення Східного партнерства, що має розвиватися з урахуванням європейських прагнень і амбіцій його учасників. У цьому контексті урядовець відзначила спільні очікування трьох асоційованих партнерів – України, Грузії та Молдови щодо суттєвого посилення взаємодії з ЄС у рамках СхП на основі принципу диференціації.

Перша заступниця МЗС окреслила комплекс спільних загроз безпеці для держав СхП, які, передусім, спричиненні агресивними та гібридними діями РФ. Джапарова закликала учасників зустрічі до солідарності у захисті суверенітету і територіальної цілісності держав Східного партнерства та глибшої взаємодії у питаннях зміцнення безпеки.

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Країни Вишеградської групи підтвердили підтримку територіальної цілісності країн Східного партнерства в їхніх міжнародно визнаних кордонах, засудили спроби незаконної окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь Російською Федерацією, російську агресію проти України, а також окупацію Росією територій Грузії та порушення прав людини в Білорусі.

Учасники зустрічі відзначили важливість ініціативи СхП для стабільності, безпеки та економічного процвітання в регіоні, зближення держав-партнерів з ЄС. Було наголошено, що політична та економічна інтеграція Східних партнерів з ЄС залишається головною метою партнерства, яке має розвиватися на основі спільних цінностей, закріплених у 2009 році в Празькій декларації установчого Саміту Східного партнерства.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня голови урядів країн Вишеградської групи (Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія) ухвалили декларацію, в якій повністю підтримали дії офіційної Праги щодо оголошення персонами нон ґрата 18 російських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям.