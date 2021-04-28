Франція наполягає, що «Норманді» - найкращий варіант для врегулювання на сході України

Офіційний Париж наполягає, що Нормандський формат залишається найкращим для просування прогресу в урегулюванні на сході України.

Про це заявило 28 квітня Міністерство Європи та закордонних справ Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Франція разом із Німеччиною наполегливо просувають свої зусилля у Нормандському форматі з огляду на повну імплементацію Мінських домовленостей. Це полягає у домовленостях про стале вирішення конфлікту на Донбасі. Ми маємо регулярний діалог з цього питання з нашими партнерами, які підтримують франко-німецькі зусилля у Нормандському форматі. Ми залишаємося переконаними, що це, як і раніше, є найкращим шляхом для прогресу», - заявили у французькому МЗС.

Офіційний Париж нагадав про заяву від 12 квітня міністрів закордонних справ G7, в якій висловлена висока оцінка зусиллям Франції і Німеччини у Нормандському форматі із забезпечення повної імплементації Мінських домовленостей.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський закликав до модернізації Мінських домовленостей, досягнутих у 2015 році, з метою встановлення миру на сході України. Він також закликав розширити Нормандський формат, долучивши до переговорів не тільки США, але й Велику Британію та Канаду.