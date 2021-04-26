Макрон закликав Путіна відвести війська і дотримуватися «тиші» на сході України

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента РФ Володимира Путіна відвести війська і важкі озброєння від українського кордону та дотримуватися режиму припинення вогню на сході України.

Про це йшлося під час телефонної розмови Макрона з Путіним 26 квітня, повідомляє Укрінформ з посиланням на Le Figaro.

«Під час телефонної розмови Еммануель Макрон також закликав Володимира Путіна належно і стало забезпечити зниження напруженості з Україною, вивести війська і важке озброєння від кордону, а також чітко дотримуватися припинення вогню і відновити діалог на засадах довіри», - повідомляє газета з посиланням на Єлисейський палац.

Окрім цього, під час розмови Макрон висловив Путіну велике занепокоєння станом здоров'я ув’язненого російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори про повернення до режиму всеосяжного припинення вогню на сході країни напередодні Великодніх свят перебувають на фінальному етапі.