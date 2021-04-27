Сейм Литви закликав Росію припинити агресію і провокації проти України

Литовський парламент ухвалив резолюцію про провокаційні та агресивні дії Росії біля кордону з Україною.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Сейму.

«Сейм рішуче засуджує здійснювану Російською Федерацією неспровоковану військову агресію проти України та інші агресивні односторонні дії, які грубо порушують двосторонні і багатосторонні угоди, а також норми міжнародного права, становлять загрозу для безпеки Європи, і вимагає негайно ці дії припинити», - йдеться у документі.

У ньому наголошується на твердій підтримці України у справі вступу до НАТО і Європейського Союзу (ЄС), відзначається, що у Росії "немає і вона не може отримати право вето щодо членства України в НАТО, а також щодо інших прийнятих Альянсом рішень". У резолюції висловлюється підтримка надання Україні Плану дії для членства в НАТО.

Литовські політики повторили, що послідовно підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України у визнаних міжнародною спільнотою кордонах.

У резолюції міститься заклик до Росії припинити "агресію, провокації і поширення пропаганди проти України, негайно відвести війська від кордону з Україною, втілити в життя міжнародні зобов'язання, зокрема Мінські угоди, і повернутися до співпробітництва, що базується на міжнародному праві і взаємній повазі".

Згідно з документом, Сейм закликає Росію впустити на тимчасово окуповані території на Сході України міжнародні організації, які надають гуманітарну допомогу місцевому населенню, закрити незаконні місця позбавлення волі, звільнити незаконно утримуваних там громадян України, зупинити паспортизацію окупованих територій і зміну їх демографічного складу.

Резолюція також містить заклик до держав-членів ЄС не підтримувати реалізацію енергетичних проєктів, які ослаблюють євроатлантичну єдність, таких як "Північний потік 2".

"За" проголосували 102 парламентарії, тих, хто голосував "проти", не було, один член Сейму утримався.

10 квітня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжніми цілями нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України можуть бути посилення тиску на Україну з метою примусу до поступок у переговорному процесі і демонстрація готовності до застосування збройної сили.

США і європейські країни також висловили занепокоєння з приводу посилення військового угруповання в Криму і переміщення російських військ поряд з кордоном з Україною.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 22 квітня заявив, що з 23 квітня війська починають повертатися в місця постійної дислокації.