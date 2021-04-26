Російські війська біля кордону: Арахамія просить Конгрес США про подальшу підтримку України

Голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія звернувся до Конгресу США з проханням про подальшу підтримку України у зв’язку з нарощуванням російських військ вздовж українських кордонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба партії “Слуга народу”.

Зокрема, він висловив сподівання, що найближчим часом Україна зможе отримати військову допомогу з боку США завдяки ухваленню Сполученими Штатами двопартійного проєкту закону «Про партнерство з Україною у сфері безпеки» (Ukraine Security Partnership Act). Він передбачає збільшення щорічної військової допомоги до 300 млн доларів, включаючи надання летальної зброї.

«Україна продовжує докладати зусиль для поглиблення своєї участі в Євроатлантичному альянсі. Протягом останніх двох років наш парламент зробив помітні кроки для впровадження реформ, що сприяють демократичним процесам, боротьбі з корупцією та приведенню наших Збройних сил відповідно до стандартів НАТО», – наголосив Арахамія.

Очільник фракції «Слуга народу» також зазначив, що влада активізує діалог щодо Криму за допомогою ініціативи «Кримська платформа». Арахамія закликав американську сторону та всіх міжнародних партнерів приєднатися до діалогу.

Як повідомляв Укрінформ, останнім часом збройні сили Російської Федерації здійснювали нарощування військ поблизу державного кордону України на півночі, на сході та на півдні, а також в окупованому Криму. Крім того, збільшилася кількість випадків порушення перемир'я на сході України з боку збройних формувань РФ, є втрати серед бійців ЗСУ.

10 квітня міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжніми цілями нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України можуть бути посилення тиску на Україну з метою примусу до поступок у переговорному процесі й демонстрація готовності до застосування збройної сили.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня доручив генеральному штабу РФ і командувачам військами повернути до місць постійної дислокації війська, перекинуті останнім часом до кордонів України.

Фото: sluga-narodu.com