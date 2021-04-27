У МЗС назвали «хаотичної істерією» висилку Росією українських дипломатів

Державний секретар МЗС України Олександр Баньков пов'язує висилку Росією українських дипломатів з тією «хаотичною істерією», яка розгорнулася в МЗС РФ.

Як передає Укрінформ, про це Баньков сказав у інтерв'ю виданню «Главком».

«Я би пов’язував цю ситуацію (висилку Росією українського консула в Санкт-Петербурзі – ред.) з тією хаотичною істерією, яка зараз розгорнулася в МЗС РФ. Ми всі бачили нещодавню історію з висилкою чеських та американських дипломатів з Москви. Висилка дипломатів – це частина інформаційної війни Росії, її психологічного тиску на іноземні країни», - сказав Баньков.

Він зауважив, що російська сторона звинуватила наших дипломатів у нібито пошуку і передачі секретної інформації.

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«Чесно скажу, важко уявити, що хтось мав змогу отримати доступ до баз секретних документів ФСБ, перебуваючи в Росії, перебуваючи, очевидно, під цілодобовим наглядом і ФСБ, й інших російських силових органів. Оголошення нашого консула персоною нон грата – чиста провокація», - заявив Баньков.

Як повідомлялося, ФСБ Росії 17 квітня заявило про затримання у Санкт-Петербурзі 16 квітня консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Тимчасовому повіреному у справах України в Російській Федерації Василю Покотилу, який був викликаний до МЗС РФ, оголосили про небажаність перебування в Росії консула Генконсульства України в Санкт-Петербурзі.

Міністерство закордонних справ України 19 квітня направило ноту посольству Російської Федерації в Україні про оголошення небажаною особою одного з радників посольства.

21 квітня оголошений персоною нон грата російський дипломат Євген Черников залишив територію України.

Міністерство закордонних справ Росії 26 квітня оголосило про видворення співробітника українського посольства у Москві у зв’язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила персоною нон грата співробітника Посольства Російської Федерації в Києві.

Міністерство закордонних справ України 27 квітня оголосило консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою.