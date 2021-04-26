Росія висилає співробітника посольства України

Росія оголосила співробітника посольства України в РФ персоною нон грата й очікує, що він залишить територію країни до кінця дня 30 квітня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

У Росії заявили, що це рішення прийнято у відповідь на «недружні дії» української сторони, яка 19 квітня оголосила persona non grata співробітника Посольства РФ в Києві.

Згідно з повідомленням, «відповідна вербальна нота сьогодні була направлена ​​Посольству України в Москві».

У МЗС Росії також заявили, що «попередили» українську сторону про те, що, у разі «продовження ворожих дій» проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв в Україні, «вживатимуться додаткові заходи щодо персоналу українських Посольства, генеральних консульств і консульств у Росії».

Як повідомляв Укрінформ, 17 квітня Міністерство закордонних справ України у відповідь на провокацію з затриманням і висилкою українського консула в Санкт-Петербурзі поставило вимогу старшому дипломату посольства Росії в Києві Євгену Чернікову протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня, залишити територію України.

ФСБ Росії заявило 17 квітня про затримання в Санкт-Петербурзі консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Тимчасовому повіреному у справах України в Російській Федерації Василю Покотилу, який був викликаний до МЗС РФ, оголосили про небажаність перебування в Росії консула генерального консульства України в Санкт-Петербурзі.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін назвав затримання українського консула Сосонюка грубою провокацією.