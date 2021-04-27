Україна висилає російського консула в Одесі

Міністерство закордонних справ України оголосило консула генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Він має залишити територію України до кінця дня 30 квітня 2021 року», - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У МЗС висловили рішучий протест у зв’язку з оголошенням 26 квітня МЗС Російської Федерації співробітника посольства України в Москві persona non grata.

«Повністю відкидаємо голослівні закиди про те, що оголошений persona non grata український дипломат нібито займався діяльністю, несумісною із дипломатичним статусом. Співробітник посольства України в Москві не здійснював жодних дій, що виходили б за межі його дипломатичних та консульських функцій», - заявили в МЗС.

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У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що рішення МЗС Росії грубо порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини 1961 року, Віденську конвенцію про консульські зносини 1963 року та сталу дипломатичну практику.

«Розглядаємо такий крок як продовження розгорнутої в РФ антиукраїнської кампанії та черговий прояв недружніх дій проти співробітників дипломатичних установ України… У разі продовження російською стороною провокацій проти співробітників дипломатичних установ України в Росії залишаємо за собою право на подальші дії у відповідь», - зазначили в МЗС.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ Росії 26 квітня оголосило про видворення співробітника українського посольства у Москві «у зв’язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила persona non grata співробітника посольства Російської Федерації в Києві.

ФСБ Росії 17 квітня заявило про затримання у Санкт-Петербурзі 16 квітня консула генерального консульства України Олександра Сосонюка нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

Тимчасовому повіреному у справах України в Російській Федерації Василю Покотилу, який був викликаний до МЗС РФ, оголосили про небажаність перебування в Росії консула генконсульства України в Санкт-Петербурзі.

Міністерство закордонних справ України 19 квітня направило ноту посольству Російської Федерації в Україні про оголошення небажаною особою одного з радників посольства.

21 квітня оголошений персоною нон грата російський дипломат Євген Черников залишив територію України.