Україна не має права втратити шанс реформувати судову систему – Стефанішина

Україна не має права втратити шанс реформувати судову систему, оскільки це є основним критерієм членства нашої держави в ЄС і НАТО.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це сказала віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у виступі на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя».

"Довіра до правосуддя, ефективна судова система - це запорука незалежності України. Сьогодні ми маємо унікальний шанс, коли є політична воля на трансформації, в Конституції закарбований курс України на членство в ЄС і НАТО і, що найважливіше, наші партнери бачать Україну і членом Європейського Союзу, і НАТО. У найближчі три роки ми маємо унікальну можливість при наявності політичної волі, волі Президента реформувати судову систему і рухати Україну до ЄС і НАТО", - сказала Стефанішина.

У цьому контексті вона нагадала висловлювання високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля, що судова реформа є матір'ю всіх реформ.

"Ми можемо багато говорити, як ефективно ми виконуємо Угоду про асоціацію, ми можемо навіть домовлятися про великі звершення і доступ України до ринку ЄС, ми можемо долучатися до великих політик і бути амбітними. Але коли в Україні немає довіри до судової системи, такі звершення певним чином нівелюються", - зауважила віцепрем'єр.

За словами Стефанішиної, для урядовців, які рухають Україну в напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції, важливо, щоб усі причетні до здійснення судової реформи, об'єдналися навколо цієї ідеї.

"Ми не маємо права здатися і втратити цей шанс... Я прошу вашої допомоги, щоб основний критерій членства України в ЄС і НАТО - верховенство права, довіра до судової системи і прозорість функціонування демократичних інституцій стали реальністю", - акцентувала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого Президенту Володимиру Зеленському представили Стратегію розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки.