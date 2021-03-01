Успішна реформа судів є каталізатором інтеграції в ЄС і НАТО – Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що успішна судова реформа в Україні є каталізатором європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це він заявив під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в Європейський Союз і НАТО», - зазначив Президент.

Крім цього, він наголосив, що забезпечення права громадян на чесний та незалежний суд - це базовий принцип будь-якої демократичної держави.

«У нас можуть бути найкращі у світі навіть антикорупційні органи, але вони втрачають сенс, якщо корупціонери уникають справедливого покарання в судах. На законодавчому рівні ми можемо запровадити найкращі умови для залучення інвестицій, але це не працюватиме, якщо інвестор не зможе захистити свої інвестиції саме тут, в українському суді», - додав глава держави.

Він зазначив, що проведення судової реформи обіцяла кожна влада в Україні, «кожна починала гучно та амбітно, а закінчувала тихо і непомітно, передаючи у спадок наступникам нереформовані, іноді корумповані та неефективні суди».

Водночас Зеленський пообіцяв, що нині влада налаштована «розірвати це замкнене коло».

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого Президенту Володимиру Зеленському представили Стратегію розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки.