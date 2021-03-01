Успішна реформа судів є каталізатором інтеграції в ЄС і НАТО – Зеленський

Успішна реформа судів є каталізатором інтеграції в ЄС і НАТО – Зеленський

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський переконаний, що успішна судова реформа в Україні є каталізатором європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це він заявив під час виступу на всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в Європейський Союз і НАТО», - зазначив Президент.

Крім цього, він наголосив, що забезпечення права громадян на чесний та незалежний суд - це базовий принцип будь-якої демократичної держави.

«У нас можуть бути найкращі у світі навіть антикорупційні органи, але вони втрачають сенс, якщо корупціонери уникають справедливого покарання в судах. На законодавчому рівні ми можемо запровадити найкращі умови для залучення інвестицій, але це не працюватиме, якщо інвестор не зможе захистити свої інвестиції саме тут, в українському суді», - додав глава держави.

Він зазначив, що проведення судової реформи обіцяла кожна влада в Україні, «кожна починала гучно та амбітно, а закінчувала тихо і непомітно, передаючи у спадок наступникам нереформовані, іноді корумповані та неефективні суди».

Водночас Зеленський пообіцяв, що нині влада налаштована «розірвати це замкнене коло».

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Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого Президенту Володимиру Зеленському представили Стратегію розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки.

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