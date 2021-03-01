Нинішні українські суди стали перепоною №1 для іноземних інвесторів - посол ЄС

Судова система України, реформа якої не завершена, стала перепоною номер один для іноземних інвесторів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас у виступі на всеукраїнському форумі «Україна 30. Розвиток правосуддя».

Він зазначив, що у 2016 році Європейський Союз фінансово та інституційно підтримував реформу Верховного Суду в Україні. Створення його на основі прозорого жорсткого відбору стало історією успіху, оскільки в результаті цього новий Верховний Суд отримав більшу довіру і від бізнесу, і від громадян, ніж попередній його склад, і загалом має більшу довіру, ніж в цілому вся судова система, сказав Маасікас.

Водночас голова Представництва ЄС нагадав, що, згідно з результатами проведеного в листопаді минулого року опитування Центру Разумкова, система судочинства на третьому місці з точки зору недовіри після російських ЗМІ й державного апарату, а 37 відсотків громадян України або взагалі не вірять системі судочинства, або рівень довіри до неї дуже низький.

«Довіра до судової системи - це не просто внутрішня справа України. І не дивно, що судова система стала перепоною номер один для іноземних інвесторів. Тому що можуть бути різні податкові системи, їх можна вивчити, до них можна підлаштуватися, але кожен потенційний інвестор повинен бути впевнений, що якщо, не дай боже, щось піде не так, він доб'ється справедливості. Сьогодні Україна не дає упевненості в такому результаті», - сказав Маасікас.

Він також зауважив, що система судочинства, яка має дефекти, підриває довіру громадян до України як держави, оскільки, як правило, людина очікує від своєї держави захисту і справедливого ставлення.