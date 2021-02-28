Кравчук: Реальним ворогом України є Путін, а не Пушилін

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що його відмова від участі в ефірі росТБ разом із ватажком так званої «ДНР» Денисом Пушиліним була б помилкою, бо перший президент України не має лякатися подібних персонажів.

Як передає Укрінформ, про це Кравчук заявив в інтерв’ю DW.

«Я дотримуюся позиції, що головне - не те, з ким ти говориш, а те, що ти говориш. Коли я говорив на першому російському каналі, вони включили Пушиліна. От, уявіть собі, я злякався і побіг з каналу. Що б про мене подумали? Перший президент злякався Пушиліна? Я з ним не спілкувався. Я йому поставив одне єдине запитання. Він справді хоче побудови на Донбасі російської національної держави чи ні? Якщо він хоче, то про що ми говоримо на мінській конференції? Він це сказав перед всім світом. Я домігся, що він дав офіційну відповідь», - сказав Кравчук.

Він також зауважив, що на відеоконференціях у рамках мінського процесу, окрім України, ОБСЄ і Росії, також присутні представники того ж Пушиліна - В.Дейнего й Н.Ніканорова.

«Я спілкуюся з ними? Так. Не я їх туди вводив, а до мене ввели. Таким чином виходить дивна річ, з представниками можна, а з ТБ не можна», - зазначив Кравчук.

Він також заявив, що ці люди нічого не вирішують, а просто виконують вказівки президента Росії.

У відповідь на запитання, що він сказав би Путіну в разі появи такої можливості, перший президент України акцентував, що спершу Росія має піти з Донбасу.

«Я б сказав спочатку, що для того, щоб я з ним спілкувався, він має ухвалити рішення піти геть з України. А так, спілкуватися нема про що. Він є реальним ворогом України. А не Пушилін… Це люди, які не вирішують. Це люди, які виконують або через яких виконується. А вирішує Кремль і вирішує одна людина в Росії. Ім'я цієї людини - Володимир Володимирович Путін», - заявив Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, глава Української делегації у ТКГ Леонід Кравчук 15 лютого брав участь в ефірі російського "Першого каналу", під час якого ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін відверто заявив про намір поступово інтегрувати окуповані території в Росію.