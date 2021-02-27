Україна не боїться ніяких кроків з боку Путіна у відповідь на санкції Медведчука - Данілов

Ніякі кроки президента РФ Володимира Путіна у відповідь на санкції щодо Віктора Медведчука та Оксани Марченко, не налякають українців.

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання чи існує загроза безпеці України у разі, якщо Володимир Путін вдасться до певних кроків у відповідь на рішення РНБО.

«Те, що робить цей пан (Володимир Путін – ред.), починаючи з 2014 року на території нашої країни, коли вони захопили Крим, коли вони розв’язали війну на території Донецької та Луганської областей, чим нас ще можна злякати? Ми знаходимось в стані війни фактично. Так, вона не оголошена, але це ж відбувається з 2014 року», - заявив Данілов.

Він додав, що українці мають генетичну волю до свободи і це неодноразово доводили.

«Ми дійсно не росіяни. Якщо хтось вважає, що нас можна захопити, нас можна якось принизити… Знаєте, у нас така генетична воля до свободи, що ми неодноразово це доводили і ще раз можемо довести», – наголосив секретар РНБО.

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK. Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з постачанням вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму. 19 лютого РНБО включила нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список через фінансування тероризму.