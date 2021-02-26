«Перший Незалежний» з журналістами каналів Медведчука відключили після години ефіру

"Телеканал Перший Незалежний", куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, відключили від мовлення через годину після старту трансляції.

Як передає Укрінформ, про це оголосив в ефірі ведучий В'ячеслав Піховшек.

"Перший Незалежний" відключений від мовлення через годину від початку ефіру. Телекомунікаційні кабельні провайдери отримали вимогу від СБУ не надавати жодних послуг телеканалу, не дивлячись на офіційні договори і угоди", - повідомив він.

На думку керівництва телеканалу, влада таким чином здійснює тиск на всіх їх партнерів.

"Ми стверджуємо, що такі дії влади незаконні і будуть оскаржені", - зазначив Піховшек.

Як повідомляв Укрінформ, 26 лютого о 18-00 у супутниковому та онлайн-ефірі Першого незалежного каналу, купленого компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, розпочалося мовлення у новому форматі.

Ведучими "Першого Незалежного" стали Василь Апасов, Діана Панченко, В'ячеслав Піховшек і Павло Кужеєв.

23 лютого стало відомо, що співробітники медіахолдингу Тараса Козака стали власниками львівського каналу «Перший незалежний», який до того належав Роману Любицькому. Інформація про це розміщена в Єдиному державному реєстрі. Канал має ліцензію на цілодобове супутникове мовлення, видану 2019 року.

Сам Роман Любицький заявив, що не мав жодного стосунку до продажу каналу новоутвореній юридичній особі ТОВ «Медіахолдинг новини», яку створили 100 працівників «каналів Медведчука».

26 лютого в Єдиному державному реєстрі з'явилася інформація, що керівником ТОВ «Тайм Медіа», яке продало львівський канал «Перший незалежний» співробітникам «каналів Медведчука», став менеджер медіа групи Тараса Козака Павло Єгоричев.

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ТОВ «Медіахолдинг Новини», яке зараз володіє «Першим незалежним», створене 18 лютого 100 працівниками «каналів Медведчука». Розмір внеску до статутного фонду склав 375 тисяч гривень, хоча статутний капітал ТОВ «Медіахолдинг Новини» складає 100 гривень.