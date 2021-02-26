Телеканал «112 Україна» оскаржує санкції у Верховному Суді

Верховний Суд зареєстрував ще один позов на оскарження указу Президента, яким було запроваджено санкції відносно телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба суду.

"25 лютого 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов ТОВ «Телерадіокомпанія «112-ТВ», яким оскаржується Указ Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», а саме п. 4 додатка № 2, відповідно до якого застосовано санкції до позивача. Позову, який надійшов до суду, присвоєно раєстраційний номер справи – № 9901/40/21", - йдеться у повідомленні.

У суді зазначають, що раніше до ВС надходили позовні заяви щодо оскарження Указу Президента України від 2 лютого 2021 року № 43/2021. Так, ухвалою від 9 лютого 2021 року у справі № 9901/22/21 позовну заяву громадянина залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків. Ухвалою від 9 лютого 2021 року у справі № 9901/23/21 відмовлено у відкритті провадження за позовною заявою громадянина.

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11 лютого 2021 року КАС ВС виніс ухвалу про відкриття провадження у справі № 9901/26/21 за позовом громадянина (справу призначено до розгляду на 15 березня 2021 року).

Ухвалою від 16 лютого 2021 року у справі № 9901/34/21 позовну заяву ТОВ «Новини 24 години» залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків.

Ухвалою від 23 лютого 2021 року суд продовжив на десять днів (з дня вручення копії цієї ухвали) строк на усунення недоліків за позовною заявою ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» у справі № 9901/33/21.

Крім цього, 24 лютого 2021 року надійшов позов Тараса Козака (присвоєно раєстраційний номер справи – № 9901/39/21).

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський 2 лютого підписав указ про санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Згідно з документом, своє мовлення серед іншого, мали припинити телеканали "112 Україна", ZIK та Newsone. В ніч проти 3 лютого кабельні провайдери відключили телеканали. Наразі канали мовлять лише в Youtube.