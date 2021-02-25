Нацрада призначила телеканалу «НАШ» іще дві перевірки

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила дві позапланові безвиїзні перевірки телеканалу «НАШ» (ТОВ «НАШ 365», м. Київ).

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, таке рішення ухвалено на засіданні 25 лютого.

Першу перевірку призначено за результатом моніторингу мовлення 3 лютого, а саме передачі «Наш ранок», з 7.00 до 10:50, під час якої відбувалася пряма трансляція брифінгу народного депутата дев’ятого скликання Вадима Рабіновича з приміщення Верховної Ради стосовно запровадження указом Президента України санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформ – За життя» Тараса Козака та восьми юридичних осіб, пов’язаних з ним.

«Це публічна і резонансна справа. Я не буду повторювати ту кількість разів, коли вживалося слово «фашизм» і подібні речі… Це був прямий ефір, але ведучі передачі не спростували і не поставились критично до жодного висловлювання політика, щоб забезпечити надання глядачам достовірної і повної інформації, і, зокрема, не вжили жодних дій, щоб зупинити риторику, яка має ознаки мови ворожнечі», - сказав член Нацради Максим Онопрієнко.

Ще одну позапланову безвиїзну перевірку призначено телеканалу «НАШ» за результатами моніторингу 4.02.2021 року.

«Це була пряма трансляція о 15.04 передачі «Марафон» за участі народного депутата сьомого та восьмого скликань Євгена Балицького. В ефірі так само зафіксовано ознаки порушень законодавства. Також було зафіксовано використання плашки з текстом, що містить терміни «фашист», «нацист» стосовно лідера ГО «С14» Євгена Карася. Відповідно до постанови Верховного суду, ГО «Січ-С14» не визнається як неонацистська група, а поширення такої інформації ЗМІ без надання належних підтверджень, доказів зазначеного є негативною, образливою та такою, що виходить за межі виправданої та допустимої критики», - зазначив Онопрієнко.

Водночас він додав, що ведучі телеканалу «НАШ» під час прямої трансляції не виявили спроб припинити правопорушення з боку гостя програми, не було надано підтверджень поданій в плашках інформації, не було забезпечено альтернативної точки зору та критичного ставлення. А також під час повторної трансляції у запису не було внесено змін у програму.

Обидві перевірки призначено на дотримання вимог законів «Про телебачення і радіомовлення» та «Про інформацію».

«Ми бачимо систематичність ознак порушень в ефірах даного телеканалу», - констатував Онопрієнко.

Своєю чергою голова Нацради Ольга Герасим’юк додала, що висловлювання містять «жахливі речі» – і «так званий Голодомор», і звинувачення, що в Бабиному Яру євреїв вбивали саме українці.

«З цим треба розібратися. Багато розмов ходить у суспільстві про те, чи закриють «НАШ», чи не закриють. Я до цих розмов ставлюся відсторонено. Хочу, щоб усі звернули увагу на те, що реально відбувається в ефірі», - зазначила Герасим’юк.

Як зазначалося, строк проведення перевірок - з 15.03. по 26.03. 2021 року. ТОВ «НАШ 365» зобов’язали до 17.03 надати Нацраді документи та матеріали, необхідні для проведення перевірок.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 12 лютого 2021 року Національна рада призначила позапланову перевірку телеканалу «НАШ» через висловлювання в ефірі Миколи Азарова, який не визнає агресії з боку РФ, а відповідальність за бойові дії на Донбасі покладає на Збройні сили України.