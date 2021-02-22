Телеканал «НАШ» подав позов проти Нацради

Телеканал “НАШ” подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, який стосується призначення позапланової безвиїзної перевірки.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба ОАСК.

“Окружним адміністративним судом міста Києва зареєстровано позов ТОВ «НАШ 365» до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Серед вимог позову - визнати протиправним та скасувати рішення Нацради від 28 січня 2021 року, яким було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «Наш 365» (логотип «НАШ»)”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у суді, на думку позивача, оскаржуване рішення прийнято з порушенням норм законодавства України, без належним правових підстав та допустимих доказів.

ОАСК наразі вирішує питання відкриття провадження в адмінсправі.

Як повідомлялося, у липні минулого року ОАСК відкрив провадження у справі за позовом ТОВ «Телеканал «Прямий» до Національної ради з питань телебачення і радіомовлення через позапланову перевірку каналу.