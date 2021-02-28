Кравчук пов'язав загострення на Донбасі із санкціями проти Медведчука

Загострення ситуації на Донбасі пов'язане із санкціями щодо Віктора Медведчука і його телеканалів.

Як передає Укрінформ, про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в інтерв'ю Deutsche Welle.

Кравчук відмовився називати ситуацію на Донбасі «ескалацією конфлікту», однак визнав, що загострення все ж відбувається. Політик пов'язав це із санкціями проти Віктора Медведчука.

«Я думаю, це пов'язано саме з тим, що Україна почала активніше діяти, що Зеленський наклав санкції на проросійські канали за їх пропаганду, ввів санкції проти Медведчука. Тобто вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи. Плюс, як Європа оцінила дії Росії, яка ситуація з "Північним потоком - 2", виступи Байдена і його команди... Вони зрозуміли, що ситуація не в їх користь і почали показувати, що вони також мають силу і можуть щось зробити», – заявив Кравчук.

Водночас, на думку Кравчука, вважати загострення на Донбасі прямою помстою РФ за санкції щодо Медведчука не можна.

«Я не думаю. Це – не помста. Тому що вони ніколи не припиняли реалізацію ідеї, що Україна повинна бути "під Росією", ніколи... Цю тезу ніхто не скасовував. Тому нам, щоб остаточно відірватися від Росії, потрібно реально стати членом ЄС, реально членом НАТО, реально отримати статус особливого партнера США. І це ми не просимо. Ми знаємо, що апетити Росії не закінчуються на Україні», – наголосив глава української делегації в ТКГ.

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK. Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з постачанням вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

19 лютого РНБО включила нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список через фінансування тероризму.