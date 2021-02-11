Зеленський пов’язує ескалацію на Донбасі зі спробами тиснути на Україну в ТКГ

Про це він зазначив під час поїздки на Донеччину, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Сьогодні минає рівно 200 днів, як ми домовилися про режим всеохопного припинення вогню. І всі ми бачимо, що кількість обстрілів останнім часом з боку бойовиків збільшилася. Однак як би скептично хтось не ставився до слова "перемир'я", режим припинення вогню потрібен і є досягненням. Це врятувало реальні життя наших військових і цивільних", – сказав Президент.

Він нагадав, що у 2018 році на Донбасі загинув 121 військовий і було поранено 799, у 2019 році було вбито 100 військових, поранено 507, а у 2020 році вбито 50 військових, поранено 338.

Водночас Зеленський підкреслив, що "в останні тижні кількість обстрілів справді дещо збільшилася, що пов'язано, зокрема, зі спробами тиснути на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи".

Глава держави вшанував пам'ять українських військових, які загинули в боях за Авдіївку й поклав квіти до Монумента загиблим воїнам та вшанував пам'ять військових уклоном голови.

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Посли іноземних держав, які перебувають на Донбасі разом із Президентом, також поклали квіти до меморіалу та вшанували пам'ять українських воїнів хвилиною мовчання.

За даними ОП, пам'ятний знак українським військовим, які загинули в боях, захищаючи Авдіївку, встановили у вересні 2017 року з ініціативи командування 72-ї окремої механізованої бригади. Меморіал має вигляд хреста, поруч з яким встановили підбиту в боях військову техніку й осколки ворожих снарядів. Посередині меморіалу розташований пам’ятник Герою України, майору (посмертно) Андрію Кизилу, який загинув 29 січня 2017 року в боях за ВОП "Алмаз-2" (сучасна назва "Орел").

У цих боях протягом 29 січня – 3 лютого 2017 року полягло 10 військовослужбовців 72-ї ОМБр. Ліворуч та праворуч від пам’ятника розташовані гранітні меморіальні плити, на яких нанесені імена військовослужбовців ЗСУ та бійців добровольчих формувань, які загинули в боях за звільнення Авдіївки.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою до Донецької області, де має ознайомитися із ситуацією на передовій. Разом з Президентом на Донбас приїхали посли країн G7.

Раніше у коментарі Укрінформу заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець розповів, що на Донбасі збільшилася кількість порушень Російською Федерацією своїх зобов'язань з припинення вогню порівняно з другим півріччям минулого року, хоча ситуація в цілому не досягає рівня ескалації.