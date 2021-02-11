Зеленський на Донбасі побував за кількасот метрів від лінії зіткнення

Президент Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил та поспілкувався з військовослужбовцями.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Під час робочої поїздки у Донецьку область Президент України Володимир Зеленський відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил”, - розповіли в ОП.

Зазначається, що глава держави ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення та поспілкувався з військовослужбовцями.

«Важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій. Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій», – заявив Президент.

Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти на передовій подарували главі держави пам'ятний значок – коїн на знак того, що «вони завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом».

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер перебуває з робочою поїздкою до Донецької області, де має ознайомитися із ситуацією на передовій. Разом з Президентом на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки».

Фото: president.gov.ua/