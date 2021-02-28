«Люблінський трикутник» наближає євроінтеграцію України - голова МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що ініціатива «Люблінський трикутник», яка об’єднує Україну, Литву і Польщу, наближає євроінтеграцію України.

Про це він сказав під час інтерв'ю Радіо Свобода, передає Укрінформ.

«Думаю, що цей формат дуже корисний. І я впевнений, що цей формат можна розширити, говорити не лише про політику. Ми могли б обговорювати також спільну історію, геополітику, економіку та багато інших речей. Така комунікація дозволяє певною мірою структурувати нашу співпрацю... Це, безперечно, дуже корисно і наближає євроінтеграцію України», – сказав він.

Він також вважає, що ініціатива «Кримська платформа» є "надзвичайно корисною не лише для пошуку конкретних рішень, але у для того, аби нагадувати про проблему (окупації Криму - ред.)".

Нагадаємо: «Люблінський трикутник» – тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ цих країн у липні 2020 року. Перше засідання «Люблінського трикутника» міністри закордонних справ України, Литви і Польщі провели 29 січня в онлайн-форматі.

Учасники формату домовилися координувати дії задля захисту міжнародного права у контексті російської агресії проти України, як у тристоронній координації, так і в міжнародних організаціях: НАТО, ООН, ЄС, Раді Європи й ОБСЄ.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному Саміті, проведення якого заплановане на 2021 рік в Києві.