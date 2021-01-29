«Люблінський трикутник» не проти приєднання до нього демократичної Білорусі – Кулеба

Україна, Литва і Польща вітали б приєднання до "Люблінського трикутника" демократичної Білорусі, але час для цього ще не настав.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу за підсумками першої зустрічі "Люблінського трикутника".

«Безумовно, без Білорусі "Люблінський трикутник" трохи є неповним. Ми б хотіли, щоб зрештою і демократична Білорусь приєдналася і перетворила Люблінський "трикутник" на Люблінський "квадрат". Але час для цього ще не настав», - сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що ситуація в Білорусі впливає не лише на двосторонні відносини цієї країни з сусідами, а й на ситуацію в регіоні загалом.

У цьому контексті він поінформував, що саме тому до сьогоднішньої зустрічі приєдналася лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, розмова з якою відбулась у регіональному форматі.

«Нам усім добре відома позиція Олександра Лукашенка з приводу того, що відбувається в Білорусі. Сьогодні ми почули думку протилежної сторони в тому протистоянні, яке розгорнулося в Білорусі… Ми її (Тихановську – ред.) почули і уважно вивчимо ті позиції і прохання, які вона озвучила, і обміняємося з колегами в "Люблінському трикутнику" думками, як на них реагувати і які подальші кроки можуть бути зроблені», - зазначив очільник МЗС.

Кулеба також поінформував, що учасники зустрічі окремо обговорили тему взаємодії між Європою і новою адміністрацією США.

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«Люблінський трикутник» вітатиме більш активне залучення США до взаємодії з регіоном Центральної Європи. Вважаємо, що цей альянс, ця взаємна підтримка будуть важливим стабілізаційним фактором у нашій частині Європи та інструментом зміцнення демократії й процвітання», - акцентував він.

Міністр зазначив, що на сьогоднішній зустрічі жодні формальні рішення не ухвалювалися, глави МЗС досягнули низки політичних домовленостей, і тепер їхні координатори розроблять план конкретних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю міністри закордонних справ України, Литви та Польщі провели перше засідання у форматі "Люблінського трикутника", що проходило онлайн.