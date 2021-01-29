Україна, Литва та Польща проводять перше засідання «Люблінського трикутника»

Міністри закордонних справ України, Литви та Польщі розпочали перше засідання у форматі "Люблінського трикутника", що проходить онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Твіттері очільник українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба.

«Я радий вітати глав МЗС Литви і Польщі на онлайн-засіданні Люблінського трикутника. Безпекові виклики, протидія COVID-19 і російській дезінформації — в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом», - написав Кулеба.

Я радий вітати глав МЗС Литви і Польщі на онлайн-засіданні Люблінського трикутника. Безпекові виклики, протидія COVID-19 і російській дезінформації — в усіх зусиллях ми сильніші, коли формуємо майбутнє нашого регіону Центральної Європи між Балтійським і Чорним морями разом 🇱🇹🇵🇱🇺🇦 pic.twitter.com/0uFzBXqgeN — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 29, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у частині обговорення ситуації в Білорусі з ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя - лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

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Люблінський трикутник - тристоронній формат взаємодії України, Литви та Польщі, створений міністрами закордонних справ у липні 2020 року на визнання багатовікових історичних та культурних зв’язків між трьома народами. Формат підкреслює роль України, Польщі та Литви у процесі формування сучасних політичних, культурних та соціальних реалій Центральної Європи.

В установчій декларації три країни, зокрема, підтвердили необхідність відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, закликали РФ припинити агресію проти України і тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим, міста Севастополь і окремих районів Донбасу, підтримали прагнення України до членства в ЄС і НАТО, надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.