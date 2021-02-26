Рішення Москви про голосування жителів ОРДЛО на виборах до Держдуми є незаконним - МЗС
Про це заявив Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи відповідне повідомлення пресслужби російської ЦВК.
"Це чергова спроба порушити державний суверенітет та територіальну цілісність України. Участь мешканців окремих районів Донбасу у російських виборах та плебісцитах, як і видавання їм російських паспортів, є незаконними. Росія свідомо руйнує Мінські домовленості та йде на загострення російсько-українського конфлікту", - зазначив Ніколенко.
Він наголосив, що участь у цих виборах мешканців Донбасу, як і мешканців тимчасово окупованого Криму, поставить під сумнів їхню легітимність, результати такого голосування не визнаватимуться ні Україною, ні міжнародним співтовариством, і закликав українських громадян на окупованих територіях не брати в них участі.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для просування у досягненні миру на Донбасі потрібен новий саміт лідерів Нормандської четвірки.