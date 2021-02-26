Рішення Москви про голосування жителів ОРДЛО на виборах до Держдуми є незаконним - МЗС

Міністерство закордонних справ України засуджує намір Росії залучити до голосування на виборах до Держдуми восени 2021 року тих жителів непідконтрольних Україні районів Донбасі, які мають російські паспорти.

Про це заявив Укрінформу речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи відповідне повідомлення пресслужби російської ЦВК.

"Це чергова спроба порушити державний суверенітет та територіальну цілісність України. Участь мешканців окремих районів Донбасу у російських виборах та плебісцитах, як і видавання їм російських паспортів, є незаконними. Росія свідомо руйнує Мінські домовленості та йде на загострення російсько-українського конфлікту", - зазначив Ніколенко.

Він наголосив, що участь у цих виборах мешканців Донбасу, як і мешканців тимчасово окупованого Криму, поставить під сумнів їхню легітимність, результати такого голосування не визнаватимуться ні Україною, ні міжнародним співтовариством, і закликав українських громадян на окупованих територіях не брати в них участі.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для просування у досягненні миру на Донбасі потрібен новий саміт лідерів Нормандської четвірки.