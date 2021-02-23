Україна закликала ООН не розглядати Росію як посередника в конфлікті на Донбасі

Поки Росія заперечує свою роль агресора у конфлікті на Донбасі та видає себе за посередника в мирному процесі, немає жодних перспектив на конструктивні переговори й повернення миру на сході України.

З такою заявою виступив у вівторок під час засідання Генеральної Асамблеї ООН постійний представник України при Організації Сергій Кислиця, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Дуже важливо постійно нагадувати Москві про її зобов'язання як сторони конфлікту. Поки Росія заперечує свою роль у конфлікті, перспективи мирного врегулювання залишатимуться ілюзорними»,- підкреслив Кислиця.

У цьому зв’язку він висловив обурення заявами російських чиновників про «посередницьку» роль Москви в процесі врегулювання.

«Росія не була і не може в принципі бути посередником у конфлікті, який вона розпочала й продовжує брати участь у ньому з першого дня агресії», - наголосив представник України.

Кислиця також зауважив, що Росії не можна дозволяти застосовувати право вето на засіданнях Ради Безпеки ООН, бо РФ навіть не згадується у статті 23 Статуту ООН, яка визначає постійних членів Радбезу (серед яких зазначений СРСР – ред.).

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Український дипломат нагадав, що, за останніми даними ООН, у результаті російської агресії на сході України загинуло понад 13 тисяч людей, у тому числі понад 3 тисяч цивільних. Десятки тисяч отримали поранення, понад 1,5 мільйона стали внутрішньо переміщеними особами.

«Безпека залишається найважливішим елементом для деескалації. Поки 400-кілометрова ділянка державного кордону в зоні конфлікту відкрита для вільного потоку зброї та військ, ситуація залишатиметься напруженою», - зазначив Кислиця.

У цьому контексті він вкотре наголосив на необхідності запровадити миротворчу місію ООН в Україні. «Суверенний контроль України над її державним кордоном має бути поновлений, і введення миротворців ООН є одним із варіантів, який може відіграти важливу роль», - підкреслив дипломат.

Кислиця також заявив, що спільними зусиллями можна не лише відновити територіальну цілісність України, а й зміцнити авторитет міжнародного права та повернути мир і стабільність на європейський континент.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Генеральна Асамблея ООН проводить 54-е пленарне засідання. Серед головних питань, винесених на порядок денний засідання ГА ООН, - ситуація на тимчасово окупованих територіях України.