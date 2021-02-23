Окупанти від початку доби сім разів порушили «тишу» на Донбасі

Від початку доби 23 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

"Протягом поточної доби, 23 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поблизу Красногорівки противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Пісків – з великокаліберних кулеметів.

В районі населених пунктів Луганське та Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Гнутового – з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Шумів окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Як повідомляється, на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомлялося, у вівторок, 23 лютого, близько 7.00 внаслідок обстрілу окупантів загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ.