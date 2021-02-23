На Донбас привезли нову групу російських снайперів – розвідка

Для посилення на Донбасі передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ збройних сил РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на Головне управління розвідки, передає Укрінформ.

«Для посилення передових позицій окупаційних військ прибув зведений снайперський підрозділ ЗС РФ, озброєний снайперськими комплексами різного калібру російського та іноземного виробництва», - йдеться в повідомленні.

Також, за даними розвідки, з початку лютого через неконтрольовані Україною ділянки російсько-українського кордону у Донецькій та Луганській областях Росія завезла понад 2,3 тис. тонн пального. Водночас здійснювалась ротація кадрових російських офіцерів на командних посадах з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів.

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Як повідомляв Укрінформ, від початку доби 23 лютого на Донбасі зафіксовано п’ять обстрілів з боку збройних формувань РФ. Загинув один український військовослужбовець, ще один зазнав поранень.