Окупанти п’ять разів порушили «тишу» на Донбасі, є загиблий і поранений
Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Укрінформ.
"На Луганському напрямку в ранкову пору противник випустив 5 мін 82-го калібру по українських позиціях поблизу Зайцевого, а неподалік Луганського використовував станковий протитанковий гранатомет. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета в районі населеного пункту Красногорівка", - йдеться у повідомленні.
Крім того, поблизу Пісків ворог здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів, а неподалік Авдіївки — зі станкового протитанкового гранатомета.
В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн отримав поранення. Міністерство оборони України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, а пораненому захиснику бажає швидкого одужання.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Як повідомляв Укрінформ, учора, 22 лютого, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одинадцять випадків порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення.