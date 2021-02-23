Окупанти п’ять разів порушили «тишу» на Донбасі, є загиблий і поранений

Від початку поточної доби, станом на 12 годину 23 лютого, зафіксовано п’ять обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації. В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Укрінформ.

"На Луганському напрямку в ранкову пору противник випустив 5 мін 82-го калібру по українських позиціях поблизу Зайцевого, а неподалік Луганського використовував станковий протитанковий гранатомет. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з міномета калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета в районі населеного пункту Красногорівка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, поблизу Пісків ворог здійснив обстріли з великокаліберних кулеметів, а неподалік Авдіївки — зі станкового протитанкового гранатомета.

В результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн отримав поранення. Міністерство оборони України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна, а пораненому захиснику бажає швидкого одужання.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, учора, 22 лютого, з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано одинадцять випадків порушень режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил зазнав поранення.