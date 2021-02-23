Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 21 невідведений «Град» на окупованій Луганщині

Патруль СММ ОБСЄ зафіксував у неділю 21 реактивну систему залпового вогню, розміщені з порушенням ліній відведення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні № 42/2021 від 22 лютого 2021 року.

Згідно з документом, патруль СММ виявив 20 лютого 21 реактивна система залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) неподалік н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).

У звіті також повідомляється про перешкоджання польотам безпілотників на тимчасово окупованій території Донбасу.

"19 лютого БПЛА СММ дальнього радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу обох модулів GPS (за оцінкою, у результаті глушіння) під час польоту неподалік н. п. Олександрівка (непідконтрольний урядові, 20 км на південний захід від Донецька), а також дії перешкод сигналу GPS (за оцінкою, внаслідок ймовірного глушіння), пролітаючи біля н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька)", - повідомили в СММ.

Крім того, 21 лютого в окупованому населеному пункту Дачне (непідконтрольний урядові, 47 км на захід від Луганська) під час польоту БПЛА малого радіуса дії було зафіксовано 4 постріли зі стрілецької зброї, за оцінкою, у бік БПЛА. Приземливши літальний апарат, команда СММ помітила, що одну стійку шасі БПЛА було пошкоджено, за оцінкою, внаслідок ураження вогнем зі стрілецької зброї. Команда Місії була змушена залишити цей район.