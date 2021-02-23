Окупанти 14 разів відкривали вогонь на Донбасі, двоє бійців загинули, троє - поранені

Минулої доби, 22 лютого, на Донбасі зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Один український військовий загинув, ще двоє - зазнали поранень. Від початку цієї доби – три обстріли, один загиблий військовий та ще один поранений.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Авдіївка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення», - йдеться в повідомленні.

Крім того, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій за допомогою ПОМ-2, використавши при цьому близько двох десятків мін.

В передмісті Мар’їнки противник відкривав неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а біля Первомайського – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації вели прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного. «Внаслідок обстрілу отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Воїну оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу», - підкреслюється в повідомленні.

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За даними штабу, від початку доби 23 лютого зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

«Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого, а пораненому бійцю бажає скорішого одужання», - повідомили в штабі.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів.

На обстріли противника українські воїни давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.