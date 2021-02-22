Раду просять заборонити виправдовувати та заперечувати агресію РФ проти України

Майже 40 народних депутатів України зареєстрували у парламенті законопроєкт, яким пропонується на законодавчому рівні встановити заборону на виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора.

Як повідомляє Укрінформ, відповідний проєкт закону №5101 розміщено на сайті Верховної Ради.

“Проєкт Закону спрямований на встановлення заборони виготовлення та поширення інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій держави-агресора, а також на застосування до релігійних організацій, громадських об’єднань та політичних партій, винних у порушенні цих заборон, в якості санкцій – заборони їх діяльності в судовому порядку”, - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Як зазначається, особливу небезпеку становлять виготовлення та поширення в Україні інформаційних матеріалів, спрямованих на пряме чи опосередковане виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії Російської Федерації проти України як «внутрішнього конфлікту», «громадянського конфлікту», «громадянської війни», заперечення тимчасової окупації частини території України.

Так само елементом цієї пропаганди є глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України, представників як збройних формувань РФ, так й іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих Російською Федерацією, а також представників окупаційної адміністрації РФ, яку складають її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних Російській Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як «повстанці», «ополченці», «ввічливі військові люди».

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Крім того, законом пропонується встановити санкції для релігійних організацій у вигляді припинення їх діяльності у разі встановлення судом фактів вчинення дій, спрямованих на: ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки; порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками; поширення відомостей, що містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Аналогічні санкції торкнуться політичних партій та громадських організацій, у разі встановлення судом фактів вчинення дій, спрямованих на: ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі тощо.

Проєкт Закону передбачає внесення змін до законів України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про політичні партії в Україні», «Про захист суспільної моралі», «Про громадські об’єднання».

На думку розробників законопроєкту, прийняття цього нормативного акту дозволить посилити ефективну протидію колабораціонізму та іншим гібридним загрозам у ході військової агресії РФ проти України, посилити захист державного суверенітету та територіальної цілісності України.