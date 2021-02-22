Окупанти відкривали вогонь біля трьох населених пунктів, загинув український військовий

Окупанти відкривали вогонь біля трьох населених пунктів, загинув український військовий

Укрінформ
Російські окупаційні війська станом на 17.00 22 лютого п'ять разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один український захисник загинув, інший зазнав осколкових поранень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Протягом поточної доби, 22 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п'ять порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України, ще один воїн - отримав осколкові поранення”, - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населеного пункту Авдіївка.

Окрім того, в передмісті Мар'їнки російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного, що на Приазов'ї, крім застосування підствольних гранатометів та стрілецької зброї, противник здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій мінами ПОМ-2.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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За інформацією преслужби, в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 43 вибухонебезпечних предмети.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 21 лютого, на переважній більшості ділянок відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Було зафіксовано лише одне порушення режиму припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Світлодарськ російсько-окупаційні війська здійснили кілька прицільних пострілів в бік українських позицій зі снайперської зброї.

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