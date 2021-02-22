У зоні ООС не виявили ознак підготовки противника до наступу – Хомчак

Ситуація у зоні проведення операції Об'єднаних сил контрольована, ознак створення наступальних угруповань противника не виявлено.

Про це на пресконференції в Укрінформі заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

"Ситуація в зоні операції Об'єднаних сил є сьогодні контрольованою, і різких змін там не відбувається, ознак створення наступальних угруповань противника теж не виявлено", - сказав Хомчак.

Він додав, що триває 211-та доба режиму повного та всеосяжного припинення вогню, але його дотримуються переважно лише українські військові.

"Багато людей сьогодні сумніваються в тому, що це виконується, але я хочу підкреслити сьогодні всім, що це виконується в основному Збройними силами України, і, на жаль, не повною мірою воно виконується ... збройними формуваннями Російської Федерації, які перебувають на непідконтрольній території", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, провокаційні обстріли українських позицій і населених пунктів окупанти здійснюють, як правило, під час засідань Тристоронньої контактної групи, а нині - після рішень РНБО щодо накладення санкцій на певних осіб і фірми.

Читайте також: В Міноборони назвали причини загострення у зоні ООС

"Основна мета провокацій з боку окупантів спрямована на створення ілюзії обстрілів Збройними силами населених пунктів із застосуванням забороненого важкого озброєння та дискредитації ООС", - зауважив Хомчак.

Він наголосив, що будь-які звинувачення на адресу ЗСУ у нібито недотриманні режиму припинення вогню є провокацією і не мають жодного підгрунтя.

"Українські військовослужбовці в районі ООС перебувають на сталих позиціях, суворо дотримуються прийнятих домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, особливо щодо гарантій безпеки для мирного населення і для підтримання чи відновлення інфраструктури з обох боків", - заявив Хомчак.

Читайте також: Хомчак відвідав зону ООС і перевірив готовність бійців на передовій

Водночас головнокомандувач наголосив, що підрозділи ООС завжди готові до відкриття вогню у відповідь, якщо є загроза їхньому життю або здоров'ю, а також "для стримування противника від ведення будь-яких активних дій".

Раніше Хомчак повідомив, що на Донеччині, у районі шахти “Бутівка”, внаслідок обстрілів поранено українського військовослужбовця, ще один загинув.