Хомчак відвідав зону ООС і перевірив готовність бійців на передовій

Про це повідомляє штаб ООС у Фейсбуці.

В ході поїздки, спільно з Командувачем операції Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченком, Хомчак перевірив реальний стан справ в частинах і підрозділах та їхню готовність до виконання бойових завдань безпосередньо на позиціях, що розташовані на передньому краї оборони, йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак перевірив готовність військових до виконання бойових завдань на передовій / Фото: ООС

Крім того, Головнокомандувач перевірив забезпеченість підрозділів боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

Спілкуючись з військовослужбовцями він відмітив високу патріотичну налаштованість воїнів та готовність до невідкладного реагування на будь-які загрози зі сторони противника.

Як раніше повідомлялося, Офіс Президента, апарат РНБО та Міноборони проводять інспекцію стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин Збройних Сил на території Донецької та Луганської областей.

За результатами перевірки має бути підготовлено доповідь Президентові, а також пропозиції щодо подальшого нарощування спроможностей ЗСУ та вирішення наявних проблем у сфері оборони держави.