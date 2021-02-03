На Донбасі за дорученням Зеленського проводять інспекцію підрозділів ЗСУ
Інспекція відбувається відповідно до доручення Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
"За дорученням Президента Володимира Зеленського та відповідно до Плану контролю за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань у 2021 році Офіс Глави держави 2 лютого розпочав інспекційну перевірку стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей", - ідеться у повідомленні.
В ОП розповіли, що відповідна перевірка затверджена розпорядженням Президента № 12 від 1 лютого 2021 року.
"Основною метою інспекції є перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням, а також визначення ефективності заходів, які вживаються керівництвом Міністерства оборони України та ЗСУ, інших органів військового управління щодо всебічного забезпечення сил із засобів, що виконують завдання на сході держави", - пояснили в Офісі глави держави.
Крім того, перевірка спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів до виконання завдань.
Зазначається, що до участі в інспекційній перевірці залучено представників ОП, Апарату РНБО, Міністерства оборони та Збройних сил України.
За результатами перевірки має бути підготовлено доповідь Президентові, а також пропозиції щодо подальшого нарощування спроможностей ЗСУ та вирішення наявних проблем у сфері оборони держави.