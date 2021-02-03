На Донбасі за дорученням Зеленського проводять інспекцію підрозділів ЗСУ

Офіс Президента, апарат РНБО та Міноборони проводять інспекцію стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин Збройних Сил на території Донецької та Луганської областей.

Інспекція відбувається відповідно до доручення Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"За дорученням Президента Володимира Зеленського та відповідно до Плану контролю за діяльністю Збройних сил України та інших військових формувань у 2021 році Офіс Глави держави 2 лютого розпочав інспекційну перевірку стану готовності до виконання завдань органів військового управління, з’єднань та військових частин ЗСУ, що виконують завдання в Операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей", - ідеться у повідомленні.

В ОП розповіли, що відповідна перевірка затверджена розпорядженням Президента № 12 від 1 лютого 2021 року.

"Основною метою інспекції є перевірка стану готовності сил і засобів, задіяних в ООС, до виконання завдань за призначенням, а також визначення ефективності заходів, які вживаються керівництвом Міністерства оборони України та ЗСУ, інших органів військового управління щодо всебічного забезпечення сил із засобів, що виконують завдання на сході держави", - пояснили в Офісі глави держави.

Крім того, перевірка спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності сил і засобів до виконання завдань.

Зазначається, що до участі в інспекційній перевірці залучено представників ОП, Апарату РНБО, Міністерства оборони та Збройних сил України.

За результатами перевірки має бути підготовлено доповідь Президентові, а також пропозиції щодо подальшого нарощування спроможностей ЗСУ та вирішення наявних проблем у сфері оборони держави.