Здоров’я українських військових оцінюватимуть за стандартами НАТО

У Командуванні Медичних сил Збройних Сил України розроблений навчально-методичний посібник “Проведення оцінки стану здоров’я військовослужбовців до та після участі у воєнних операціях”, який ґрунтується на стандартах НАТО.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбук повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«В даний посібник імплементовано вимоги стандартизованої угоди НАТО «AMEDP-4.8 pre- and post-deployment health assessment» та містяться загальні відомості про порядок проведення медичного огляду та формування висновків щодо результатів обстеження військовослужбовців перед виходом у район виконання завдань та після повернення з району виконання завдань», - йдеться в повідомленні.

Також у посібнику враховані основні складові Положення про організацію медичного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, які залучаються до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки яке затверджене наказом міністра оборони України від 6 серпня 2014 року № 508.

Пропонується застосовувати даний посібник у практичній роботі лікарів військової та госпітальної ланок медичної служби ЗСУ, а також командирами військових частин та підрозділів.

Як повідомляв Укрінформ, міністр оборони Андрій Таран, результатом реформ у Міністерстві оборони та Збройних силах України стане створення інтегрованої оборонної інституції євроатлантичного типу, тож 2021-й стане роком євроатлантичної трансформації.