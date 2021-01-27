Міноборони замовило у «Мотор Січі» розробку корабельного гелікоптера

Міністерство оборони України замовило у «Мотор Січ» розробку корабельного гелікоптера, призначеного для посилення берегової авіації Військово-морських сил України, а також озброєння корветів за турецьким проєктом Ada.

Про це йдеться на сторінці підприємства у Фейсбуці , передає Укрінформ.

"Гелікоптер Мі-2 розглядається як базова модель, яку буде переоснащено додатковим обладнанням і механізмами, а також піддано ремоторизації та оновленню за принципом Мі-2МСБ. Розробка гелікоптера відбуватиметься із тотальною цифровізацією всіх систем та в декілька етапів", - йдеться у пості.

Перший етап, який відбудеться протягом 2021 року, передбачає отримання готової першої машини у вигляді гелікоптера берегового базування.

Другий — до 2023 року — створення гелікоптера для корвета, що включає в себе встановлення механізму складання лопатей, щоб він міг розміститися в ангарі корабля.

Передбачається його виконання у двох версіях — пошуково-рятувальній та протичовновій.

Motor Sich - одна з провідних компаній, що виробляють двигуни літаків більш як 100 років. Понад 100 країн світу використовують двигуни виробництва української компанії.