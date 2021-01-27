Міноборони замовило у «Мотор Січі» розробку корабельного гелікоптера
Про це йдеться на сторінці підприємства у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Гелікоптер Мі-2 розглядається як базова модель, яку буде переоснащено додатковим обладнанням і механізмами, а також піддано ремоторизації та оновленню за принципом Мі-2МСБ. Розробка гелікоптера відбуватиметься із тотальною цифровізацією всіх систем та в декілька етапів", - йдеться у пості.
Перший етап, який відбудеться протягом 2021 року, передбачає отримання готової першої машини у вигляді гелікоптера берегового базування.
Другий — до 2023 року — створення гелікоптера для корвета, що включає в себе встановлення механізму складання лопатей, щоб він міг розміститися в ангарі корабля.
Передбачається його виконання у двох версіях — пошуково-рятувальній та протичовновій.
Motor Sich - одна з провідних компаній, що виробляють двигуни літаків більш як 100 років. Понад 100 країн світу використовують двигуни виробництва української компанії.