«Мотор Січ» модернізує грузинські військові вертольоти

Українська компанія "Мотор Січ" проведе капітальний ремонт і модернізацію грузинських військових вертольотів Мі-8.

Як повідомляється на сторінці Міноборони Грузії у Фейсбуці, у Тбілісі було сформовано тристоронній меморандум між «Мотор Січ», державним військовим науково-технічним центром «Дельта» і «Тбілавіамшені» (Тбіліський авіаційний завод).

"У рамках візиту української делегації ДБОУ "Дельта" було сформульовано ще далі і перейде на новий етап. В рамках Меморандуму про співробітництво у галузі розвитку військового підприємництва партнери реалізовуватимуть спільні проекти, які покриватимуть капітальний ремонт і модернізацію багатофункціонального шведського двигуна Мі-8», - наголошується у повідомленні.

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Як зазначили у Міноборони, співробітництво з Мотор Січ спрямоване на розвиток військової промисловості і модернізацію літаків. Зазначені сили оборони підприємства вже працюють над ремонтом швейцарських авіаційних двигунів і редакторів.

Motor Sich - одна з провідних компаній, що виробляють двигуни літаків більш як 100 років. Понад 100 країн світу використовують двигуни виробництва української компанії.

Фото з відкритих джерел