Міністр оборони проінспектував виконання замовлень запорізькими підприємствами ОПК

Міністр оборони України Андрій Таран ознайомився із ходом виконання державних оборонних замовлень підприємствами військово-промислового комплексу у Запоріжжі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Представники Міністерства оборони України відвідали потужності акціонерного товариства «Мотор Січ», державного підприємства «МІГремонт» та казенного підприємства «Науково-Виробничий Комплекс „Іскра“», - йдеться в повідомленні.

За словами Тарана, для Міноборони пріоритетом є саме національні виробники. Тому вітчизняні підприємства повинні трансформуватись як для задоволення нагальних поточних та перспективних потреб ЗС України, так і для зміцнення економічного потенціалу держави.

Як зазначається, керівник оборонного відомства оглянув виробничі потужності АТ «Мотор Січ», де проводиться відновлення і модернізація авіаційних двигунів, вертолітних редукторів, а також вертольотів Мі-2, Мі-8, Мі-24. Підприємство також освоїло технологію виробництва лопатей несучого й рульового гвинтів для вертольотів цих типів — виготовлені як із металу, так і з сучасних композитних матеріалів. Льотні якості нових лопатей були наочно продемонстровані виробником на зразках вертольотів Мі-8 та Мі-24.

Перебуваючи на ДП «МІГремонт», міністр ознайомився з процесом ремонту й модернізації бойових літаків Су-25 та Су-27.

У свою чергу, КП «Науково-виробничий комплекс «Іскра» представив очільнику МОУ новітні високотехнологічні зразки радарних та радіолокаційних систем.

«Наразі ми переглядаємо підходи щодо розподілу та використання коштів на закупівлю нових (модернізованих) зразків озброєння, військової техніки. Ремонт застарілих зразків — обєктивно необхідна складова цього процесу, але акцент, на мою думку, все-таки слід робити на закупівлі нового озброєння, щоб забезпечити стратегічний розвиток ЗС України», — цитує Тарана пресслужба.

Читайте також: Торік вперше за роки Незалежності в Україні здійснили огляд ОПК

Керівники оборонних підприємств Запоріжжя доповіли представникам Міністерства оборони України про хід виконання дослідно-конструкторських робіт з реалізації конкретних замовлень та презентували перспективні розробки, які можуть бути використані для потреб Збройних Сил України.