Торік вперше за роки Незалежності в Україні здійснили огляд ОПК

У 2020 році Мінекономіки вперше в історії незалежної України провело Огляд національного оборонно-промислового комплексу.

Про це, передає Укрінформ, йдеться у підсумках 2020 року Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, опублікованих на Урядовому порталі.

"Головною метою роботи визначалось об’єктивно оцінити спроможності оборонно-промислового комплексу України щодо задоволення потреб сектору безпеки й оборони в озброєнні, боєприпасах, військовій та спеціальній техніці з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що результати Огляду, зокрема, надали можливість: проаналізувати якість системи управління ОПК та ефективність взаємодії органів державної влади у рамках реалізації військово-промислової політики; об’єктивно оцінити поточний стан підприємств оборонної сфери, їхні виробничі потужності та експортний потенціал; оцінити ефективність взаємодії державного та приватного секторів оборонної промисловості; визначити основні напрямки реформування ОПК, які стануть основою стратегічних і програмних документів; підготувати рекомендації щодо запровадження пріоритетних заходів у ході реформування ОПК.

“Незважаючи на низку проблемних питань в ОПК, його наявний стан задовольняє основні потреби сектору безпеки і оборони України відповідно до сучасних викликів та загроз. Науковий та виробничий потенціал ОПК дозволяє при відповідному фінансуванні та співпраці з країнами-партнерами розробляти та забезпечувати виробництво сучасних зразків озброєння та військової техніки”, - зазначила заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Світлана Панаіотіді.

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Як повідомляв Укрінформ, із понад 100 підприємств, які нині входять до складу «Укроборонпрому», в реформованому оборонно-промисловому комплексі держави залишиться від 60 до 65 підприємств.